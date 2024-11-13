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Трамп назначил главой ЦРУ бывшего директора национальной разведки

Джон Рэтклифф подловил предвыборную кампанию Хиллари Клинтон на распространении фейков.

Источник: Аргументы и факты

Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, объявил о назначении Джона Рэтклиффа, ранее занимавшего пост главы национальной разведки, директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

«Я рад сообщить, что бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф займет пост директора Центрального разведывательного управления», — говорится в заявлении Трампа.

Также отмечается, что Рэтклифф раскрыл на предвыборной кампании Хиллари Клинтон, что предположения о российском вмешательстве в кампанию Трампа были ложными.

Ранее Трамп назначил конгрессмена Майка Уолтца (республиканец от штата Флорида) своим помощником по национальной безопасности. Майк Уолтц является «признанным лидером в сфере национальной безопасности».