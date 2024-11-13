Трамп назначил главой ЦРУ бывшего директора национальной разведки

Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, объявил о назначении Джона Рэтклиффа, ранее занимавшего пост главы национальной разведки, директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).
«Я рад сообщить, что бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф займет пост директора Центрального разведывательного управления», — говорится в заявлении Трампа.
Также отмечается, что Рэтклифф раскрыл на предвыборной кампании Хиллари Клинтон, что предположения о российском вмешательстве в кампанию Трампа были ложными.
Ранее Трамп назначил конгрессмена Майка Уолтца (республиканец от штата Флорида) своим помощником по национальной безопасности. Майк Уолтц является «признанным лидером в сфере национальной безопасности».