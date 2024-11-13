Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Пентагона

Хегсет окончил Гарвард и Принстон. Он служил в американской армии в составе национальной гвардии Миннесоты, в том числе на базе Гуантанамо на Кубе, а также в Ираке и Афганистане. Имеет воинское звание майора. Позднее он работал ведущим на прореспубликанском телеканале Fox News.. Ранее Хегсет был одним из руководителей группы по продвижению и защите интересов американских ветеранов Concerned Veterans for America, которая, по утверждениям американских СМИ, финансировалась семьей миллиардеров Кох.