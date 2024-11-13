Госдеп: военные КНДР участвуют в боестолкновениях в Курской области

Американская администрация считает, что военнослужащие Северной Кореи начали участвовать в боевых действиях против украинских сил в Курской области. С таким заявлением выступил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
По его словам, в восточную часть России якобы прибыли «более 10 000 солдат КНДР». Пател добавил, что большинство из них «переброшено в Курскую область, где они начали участвовать в боевых операциях совместно с российскими силами».
Также Пател утверждает, что Россия якобы обучила солдат КНДР артиллерийскому делу, использованию беспилотников и основным навыкам пехоты, включая расчистку траншей, что критически важно для ведения боевых операций впереди.
Ранее президент РФ Владимир Путин высказался на тему войск КНДР на территории России. Российский лидер указал на то, что РФ и Северная Корея заключили Договор о стратегическом партнерстве, предусматривающий оказание взаимной военной помощи, если одно из государств подвергнется нападению.