Трамп назвал должность Илона Маска в своей администрации

11 ноября телеканал ABC сообщал, что Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Трампа. С момента прошедших в США выборов Маск практически на ежедневной основе находится в поместье избранного главы государства в Мар-а-Лаго (штат Флорида), оказывая тем самым прямое влияние на кадровые решения.