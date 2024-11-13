Президент РФ Владимир Путин запускает новый этап развития Дальнего Востока

Поручения также касаются туризма. Поддержка этого сектора включает предоставление субсидий банкам для покрытия недополученной прибыли по кредитам, выданным на строительство небольших гостиниц. Эти меры призваны поддержать малый и средний бизнес, снизив инвестиционные риски. Туристический поток в регион планируется увеличить за счет упрощения визового режима и расширения возможностей для захода иностранных туристских судов в дальневосточные порты. Также будет разработана программа продвижения Дальнего Востока на зарубежных рынках, а ежегодный конкурс любительских фильмов о путешествиях призван популяризировать регион как «Землю приключений».