Президент РФ Владимир Путин запускает новый этап развития Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ) 2024 года, который прошел во Владивостоке с 3 по 6 сентября, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ДФО.
Основное внимание уделено поддержке Дальнего Востока, расширению инфраструктуры и социально-экономическому развитию региона для укрепления позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Поручения главы государства затрагивают инфраструктурные проекты с международным компонентом, повышение качества жизни в рамках социальных и культурных программ, а также развитие научно-технологической базы и туристической отрасли.
Заместитель председателя правительства РФ и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что ВЭФ остается одним из важных инструментов поддержки региона. «Поручения Владимира Владимировича Путина задают импульс для ускорения реновации городов и повышения уровня жизни на Дальнем Востоке, а также расширяют перспективы сотрудничества с дружественными странами», — подчеркнул Трутнев.
Ключевые задачи, определенные поручениями, касаются ускоренного развития транспортной инфраструктуры. Важными направлениями стали увеличение объема контейнерных перевозок по железной дороге в Центральную Россию и развитие воздушного сообщения внутри региона. Поручено также расширить использование малой авиации и вертолетного транспорта, а для привлечения инвесторов в этот сектор создать новые экономические условия.
Антон Кобяков, советник президента РФ и ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ, отметил, что приоритетом государства является укрепление Дальнего Востока. «Указаны важнейшие направления, направленные на стабильное социально-экономическое развитие региона, создание рабочих мест и улучшение уровня жизни. Особое внимание уделено развитию транспортной инфраструктуры и созданию международно конкурентоспособных территорий опережающего развития», — сказал Кобяков.
Среди экономических мер в поручениях предусмотрено снижение стоимости кредитов для инвестиционных проектов в Арктике и на Дальнем Востоке, а также изучение выпуска специальных облигаций, которые будут выпускаться в форме цифровых финансовых активов. Предлагается также упростить передачу федеральной собственности на региональном уровне для реализации мастер-планов городов на Дальнем Востоке.
Поручения также касаются туризма. Поддержка этого сектора включает предоставление субсидий банкам для покрытия недополученной прибыли по кредитам, выданным на строительство небольших гостиниц. Эти меры призваны поддержать малый и средний бизнес, снизив инвестиционные риски. Туристический поток в регион планируется увеличить за счет упрощения визового режима и расширения возможностей для захода иностранных туристских судов в дальневосточные порты. Также будет разработана программа продвижения Дальнего Востока на зарубежных рынках, а ежегодный конкурс любительских фильмов о путешествиях призван популяризировать регион как «Землю приключений».
В рамках международного сотрудничества намечено совместное с Китаем развитие острова Большой Уссурийский: к 2025 году планируется создать там приграничную и транспортную инфраструктуру. Предусмотрено строительство автомобильной дороги и пункта пропуска на российско-китайской границе.
Полный текст поручений, включающий презентации по итогам ВЭФ и обсуждения с модераторами, опубликован на официальном сайте президента России — kremlin.ru.