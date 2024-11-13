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Куренков прибыл с визитом на Кубу

Самолет главы МЧС был встречен в аэропорту Гаваны министром внутренних дел Кубы.

Источник: Аргументы и факты

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на Кубу. Самолет с его делегацией был встречен во вторник в аэропорту Гаваны послом России на Кубе Виктором Коронелли и заместителем министра внутренних дел Хесусом Мануэлем Бурон Табитом.

В Telegram-канале посольства России отмечается, что целью визита является укрепление российско-кубинского сотрудничества в области смягчения последствий природных катастроф, в том числе с участием Регионального российско-кубинского центра подготовки специалистов в сфере пожарно-спасательного дела, который в этом году отметил своё 10-летие.

Ранее в Гаване состоялась встреча кубинского президента Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с российским вице-премьером Дмитрием Чернышенко. В ходе встречи обсуждалось развитие стратегического партнерства двух стран.

Также сообщалось, что власти Кубы направили официальный запрос о присоединении республики к БРИКС как страны-партнера.