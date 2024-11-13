Куренков прибыл с визитом на Кубу

В Telegram-канале посольства России отмечается, что целью визита является укрепление российско-кубинского сотрудничества в области смягчения последствий природных катастроф, в том числе с участием Регионального российско-кубинского центра подготовки специалистов в сфере пожарно-спасательного дела, который в этом году отметил своё 10-летие.