Куренков прибыл с визитом на Кубу

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на Кубу. Самолет с его делегацией был встречен во вторник в аэропорту Гаваны послом России на Кубе Виктором Коронелли и заместителем министра внутренних дел Хесусом Мануэлем Бурон Табитом.
В Telegram-канале посольства России отмечается, что целью визита является укрепление российско-кубинского сотрудничества в области смягчения последствий природных катастроф, в том числе с участием Регионального российско-кубинского центра подготовки специалистов в сфере пожарно-спасательного дела, который в этом году отметил своё 10-летие.
Ранее в Гаване состоялась встреча кубинского президента Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с российским вице-премьером Дмитрием Чернышенко. В ходе встречи обсуждалось развитие стратегического партнерства двух стран.
Также сообщалось, что власти Кубы направили официальный запрос о присоединении республики к БРИКС как страны-партнера.