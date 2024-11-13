Трамп предложил Илону Маску должность в правительстве США

Дональд Трамп предложил Илону Маску занять пост в правительстве США. Бизнесмен возглавит Министерство по повышению эффективности правительства (DOGE). Об этом политик сообщил в своей социальной сети Truth Social.
«Я рад сообщить, что великий Илон Маск совместно с американским патриотом Вивеком Рамасвами возглавит Департамент эффективности государственного управления DOGE», — написал Трамп.
Американские СМИ предполагают, что DOGE будет выполнять функции консультативного органа, предлагая рекомендации по оптимизации работы федеральных агентств и сокращению бюрократии.
Ранее Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, объявил о назначении Джона Рэтклиффа, занимавшего пост главы национальной разведки, директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).