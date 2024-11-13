Трамп назначит журналиста Fox News новым главой Пентагона

Избранный президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатом на пост главы Пентагона ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление политика.
Трамп охарактеризовал Хегсета как умного, решительного человека, искренне верящего в концепцию «Америка прежде всего».
Хегсет является ветераном Национальной гвардии. Известно, что он служил в Афганистане, Ираке и на базе Гуантанамо на Кубе.
Ранее стало известно, что Трамп предложил американскому бизнесмену Илону Маску занять пост в правительстве США. Предприниматель вместе с Вивеком Рамасвами возглавит Министерство по повышению эффективности правительства (DOGE).