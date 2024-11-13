Новое агентство миграционной политики Приморья займется привлечением иностранцев на работу

Агентство миграционной политики, которое создают в структуре правительства Приморья, будет заниматься регулированием привлечения иностранных трудовых ресурсов. Подробности по функционалу нового ведомства раскрыла председатель правительства региона Вера Щербина, сообщает ИА PrimaMedia.
Новая структура будет формировать краевую миграционную политику и определять приоритетные направления ее развития, в том числе потребность в квалифицированной иностранной рабочей силе в различных отраслях экономики с учетом интересов регионального рынка труда.
В частности, ведомство будет вести мониторинг использования иностранной рабочей силы, взаимодействовать с органами власти, правоохранительными органами и общественными организациями, а также иностранными гражданами, желающими развивать экономические и культурные связи.
«Это совершенно новое ведомство, раньше у нас такого не было. В частности, оно будет заниматься привлечением иностранной рабочей силы. Прежде чем привлечь на стройку, в сельское хозяйство или другую отрасль иностранную рабочую силу, будет проходить большая подготовительная работа. Эта работа будет начинаться непосредственно в тех странах, откуда планируется привлечь иностранную рабочую силу. Мы будем проводить там учебу, рассказывать об особенностях Приморского края, знакомить с основами российского законодательства. Потом будет проводиться учеба уже у нас, в регионе. И только после этого специалисты будут привлекаться к работе», — уточнила Вера Щербина.
Также, по словам главы правительства, агентство будет способствовать сохранению и укреплению межнациональных отношений. В правительстве отмечают, что создание агентства должно вывести на совершенно новый уровень решение вопросов миграционной политики в крае.
Поручение создать в Приморье агентство по миграционной политике губернатор Олег Кожемяко дал в конце октября. На заседании антитеррористической комиссии региона он обозначил, что новая структура займется культурным воспитанием выходцев из стран Центральной Азии.
«Необходимо проводить политику по выстраиванию общих культурно-исторических и нравственных ценностей. Также надо знакомить нашу молодежь с культурой и историей стран Центральной Азии. Острота данного вопроса нарастает и требует проведение расширенной политики, чтобы выстроить взаимоотношения между народами, включая социальную сферу, экономику, культуру, историю», — обозначил глава региона.
Кроме того, по поручению Кожемяко должен явиться Совет по межнациональному согласию и миграционной политике под руководством губернатора.