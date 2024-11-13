Залужный сообщил о отправке на учебу «будущих премьеров и президента»

Незадолго до отставки Залужный обошел Зеленского в рейтинге доверия среди украинцев (82% против 72%), свидетельствовали результаты опроса группы «Рейтинг». Из них также следовало, что в случае выборов с участием Зеленского и Залужного они оба не смогли бы выиграть в первом туре (первый бы получил 47,4%, второй — 30,7%). К концу 2024 года, как выяснил The Economist, действующий украинский президент также проигрывал бы Залужному в голосовании.