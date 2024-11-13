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Залужный сообщил о отправке на учебу «будущих премьеров и президента»

Украина обсуждает с Великобританией возможность ежегодного обучения в королевстве пяти-семи тысяч украинских студентов для появления через 20 лет чиновников нового типа, заявил бывший главнокомандующий Валерий Залужный, посол Валерий Залужный на общем собрании Европейской бизнес-ассоциации в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

Источник: AP 2024

Как он ожидает, вернувшиеся с обучения студенты станут совсем другими чиновниками с совершенно иным отношением к бизнесу и исполнению законов.

«Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее, скажем так, гарантировано их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций — это наше образование, это подготовка наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего и президента», — сказал генерал.

Оборонная сфера стоит на первом месте для британского бизнеса, заинтересованного в Украине, продолжил Залужный. Он рассказал, что британские парламентарии рассматривают возможность снятия законодательных ограничений на прямое вложение инвестиций в производство оружия на украинской территории, как это сделала Дания. Этот вопрос в скором времени будет решен, отметил он, украинские оборонные технологии будут использованы при модернизации британской армии.

Залужный был главкомом ВСУ с 2021 года, его уволили с этой должности 8 февраля 2024 года, а в начале марта президент Украины Владимир Зеленский назначил его послом в Великобритании. В июле он начал работу на новой должности. Место главкома занял Александр Сырский.

Незадолго до отставки Залужный обошел Зеленского в рейтинге доверия среди украинцев (82% против 72%), свидетельствовали результаты опроса группы «Рейтинг». Из них также следовало, что в случае выборов с участием Зеленского и Залужного они оба не смогли бы выиграть в первом туре (первый бы получил 47,4%, второй — 30,7%). К концу 2024 года, как выяснил The Economist, действующий украинский президент также проигрывал бы Залужному в голосовании.

Российская сторона требует от западных стран прекратить оказывать Украине военную помощь, видя в этом процесс вмешательство в вооруженный конфликт.