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Офис Зеленского объяснил санкции против сервисных служб аэропортов в России

Ограничения направлены на предотвращение привлечения авиакомпаний из других стран к перевозкам внутри РФ.

Источник: Аргументы и факты

Санкции, введенные Украиной против сервисных компаний, обслуживающих аэропорты России, направлены на предотвращение привлечения авиакомпаний из стран, дружественных Москве, к внутренним перевозкам. С таким заявлением выступил Владислав Власюк, уполномоченный офиса Владимира Зеленского по санкционной политике.

По словам Власюка, иностранные перевозчики будут вынуждены либо нарушать санкции, воспользовавшись услугами российских контрагентов, либо уйти с российского рынка из-за невозможности осуществления обслуживания рейсов.

При этом издание «Страна.ua» отмечает, что эти санкции, скорее всего, не окажут влияния на работу иностранных авиаперевозчиков, поскольку авиасообщение с Украиной отсутствует.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский ввел санкции в отношении российской авиационной инфраструктуры. Всего в указе главы Украины указаны 63 юридических лица. В отношении каждого из них введены ограничения сроком на 10 лет.