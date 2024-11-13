Шойгу проводит встречу с членом Политбюро ЦК КПК

«Сегодня российско-китайские отношения, всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю. У России и Китая созвучны подходы по ключевым международным и региональным проблемам. Наши государства выступают с солидарной позицией в рамках Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности, “Группы двадцати”, АТС и других», — сказал Шойгу в приветственном слове.