Маск прокомментировал свое назначение в новый департамент

«Все действия департамента государственной эффективности будут публиковаться в интернете для максимальной прозрачности. В любое время, когда общественность думает, что мы сокращаем что-то важное или не сокращаем что-то расточительное, просто дайте нам знать!» — написал Маск в своем аккаунте в социальной сети Х.