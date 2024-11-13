Трамп предложил ведущего утреннего шоу Хегсета на пост министра обороны США

Еще во время предвыборной кампании 2016 года Хегсет стал одним из первых известных сторонников Трампа, несмотря на критику со стороны ряда видных республиканцев, включая сенатора Марко Рубио, который в то время рассматривался как потенциальный кандидат на пост госсекретаря. После победы на выборах Трамп рассматривал Хегсета на должность министра по делам ветеранов, но в итоге это кресло занял Дэвид Шулкин, который, однако, ушел в отставку в 2018 году.