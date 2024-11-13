В Омской области утвердили концепцию развития северных районов региона

Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
В документе определены стратегические цели, задачи, приоритеты и направления развития экономического потенциала северных территорий. А именно Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского районов.
В инфраструктурной повестке на будущий год приоритетом будет являться строительство газопровода до ГРС в Тарском районе. Ещё один актуальный вопрос — реконструкция и модернизация систем водоснабжения и теплоснабжения.
«Самое главное, что уже скоро приходит газ в Тарский, Знаменский, Тевризский районы и открывает в перспективе возможность дальнейшей газификации севера Омской области», — отметил Виталий Хоценко.
Глава региона поручил региональному кабмину и органам местного самоуправления разработать план мероприятий для реализации данной концепции.
Ранее мы писали о том, что на бурение двух водозаборных скважин в Усть-Ишимском районе выделят 6 миллионов рублей.