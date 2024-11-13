The Hill: Трамп симпатизирует Путину и глубоко презирает Зеленского

«Хотя это (Запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России. — Прим. ред.), расстроило Украину, Трамп, вероятно, будет намного хуже. Он давно демонстрирует симпатию к Владимиру Путину, одновременно питая глубокое презрение к президенту Украины Владимиру Зеленскому — отчасти из-за отказа Зеленского поддаться его влиянию во время скандала, который привел к первому импичменту Трампа», — говорится в материале.
Ранее британский журнал The Economist сообщал, что украинские чиновники прорабатывают две озвученные формулировки возможного завершения конфликта на Украине. Первая, предложенная кандидатом на пост вице-президента США Джей-Ди Вэнсом, предусматривает замораживание конфликта на нынешних линиях и принуждение Украины к нейтралитету — без каких-либо очевидных гарантий безопасности. Второй план, который очень нравится Украине, был изложен бывшим госсекретарем Трампа Майком Помпео. В этом плане основное внимание уделяется усилению военной и финансовой поддержки Киева в качестве сдерживающего фактора для Москвы, при этом сохраняется перспектива вступления в НАТО.
В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.