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Мэрия Екатеринбурга не поддержала запрет на посещение квадроберами школ

Об этом рассказала глава департамента образования.

Источник: Комсомольская правда

Детям, которые увлекаются квадробингом, нельзя ограничивать доступ в школы, так как это нарушает основы российского законодательства, в котором прописано, что каждый ребенок имеет право на получение образования. Но с каждым квадробером должны провести беседу специалисты.

— Психологи должны разбираться, смотреть причины. И уже понимать, если это просто игра, здесь формы работы с ребятами будут другие. Если все-таки какие-то проблемы, мы должны подключить специализированные центры психолого-педагогической помощи, — рассказала в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург» глава департамента образования администрации Екатеринбурга Инна Гумбатова.

Кстати, на минувшей неделе глава Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая выступила в поддержку ограничений в образовательные учреждения для квадроберов.