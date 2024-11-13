Трамп начал набирать свою команду. Америкой будут управлять бизнесмены, телеведущие и военные

Среди прочих поводом для беспокойства в США стала идея Трампа об упразднении Министерства образования. Издание The Wall Street Journal напомнило, что он поклялся усилить контроль над финансированием и занятиями в классах и обуздать левые, по его мнению, тенденции в университетах. Политик выступил с предложением объединить Минобразования с министерством труда, однако Конгресс США не одобрил его. В настоящее время у упразднения министерства образования множество противников, в том числе в Республиканской партии.