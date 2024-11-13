Правительство увеличило расходы на охрану природы и культуру

МИНСК, 13 сен — Sputnik. Белорусское правительство приняло решение увеличить расходы на такие сферы, как охрана природной среды, а также культура и искусство, это предусмотрено постановлением Совмина № 826 от 11 ноября, которое официально опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.
В частности, Совмин поручил Минфину увеличить в этом году расходы республиканского бюджета, которые были предусмотрены Управделами президента, более чем на 3,582 миллиона белорусских рублей.
Из них более чем 2,882 миллиона рублей будут направлены на выплату зарплат работникам организаций, ведущих лесное хозяйство, а также на проведение необходимой модернизации и строительства в сфере охраны природной среды.
Еще 700 тысяч рублей направят на проведение модернизации и капитального ремонта объектов сферы культуры и искусства.
В документе также говорится, что эти расходы увеличат за счет сокращения расходов республиканского бюджета, которые были предусмотрены Управделами президента на другие госорганы и организации, печатные СМИ и издательства, а также на вопросы в области сельского хозяйства.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
В конце октября Совмин также поручал министерству финансов увеличить в текущем году отчисления из республиканского бюджета, но на финансирования работ по геологическому изучению недр.
В частности, этим решением дополнительно выделены 5,480 миллиона белорусских рублей. Вместе с тем, сокращены расходы республиканского бюджета, которые были предусмотрены «по функциональной классификации на обслуживание внешнего государственного долга».