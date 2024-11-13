Литва прекратила договор о таможенном сотрудничестве с Беларусью

Сообщается, что литовский парламент 12 ноября 2024 года принял решение денонсировать соглашение между правительствами Литвы и Беларуси, связанное с сотрудничеством в борьбе с нарушениями таможенного законодательства. За принятие данного проекта закона высказались 93 депутата, а два — воздержались.