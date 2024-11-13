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Литва прекратила договор о таможенном сотрудничестве с Беларусью

Литва приняла решение денонсировать договор о таможенном сотрудничестве с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Литва прекратила договор о таможенном сотрудничестве с Беларусью. Информация об этом опубликована на официальном сайте Сейма Литвы, пишет БелТА.

Сообщается, что литовский парламент 12 ноября 2024 года принял решение денонсировать соглашение между правительствами Литвы и Беларуси, связанное с сотрудничеством в борьбе с нарушениями таможенного законодательства. За принятие данного проекта закона высказались 93 депутата, а два — воздержались.

Глава Минфина Литвы Гинтара Скайсте уточнила, что двусторонние соглашения между странами применимы только в ограниченной степени, добавив, что на практике приграничное торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью было полностью приостановлено.

— Мы предлагаем узаконить нынешний статус-кво, потому что этого сотрудничества на самом деле не существует, и денонсировать соглашение о сотрудничестве, — пояснила глава Минфина.

Тем временем Литва усилила контроль за ввозом товаров двойного назначения в Беларусь.

Ранее глава ГТК Беларуси сказал про диалог с Западом через посты и пункты пропуска.