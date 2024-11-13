Зеленский ввел персональные санкции против губернатора Севастополя

«Нелегитимный “президент” Украины ввел персональные санкции против меня».
Губернатор отметил, что узнал об этом во вторник, 12 ноября. Перечень ограничений глава Севастополя назвал забавным. Речь, в частности, идет о «блокировании активов», а также о «лишении государственных наград».
Севастопольский губернатор подчеркнул, что у него никогда не было никаких связей с Украиной. Наград от киевского режима глава города-героя никогда не получал.
«Я уже неоднократно говорил, о том, что зарубежных счетов я не имел никогда и не имею, тем более на Украине», — добавил Развожаев.
Губернатор назвал представителей киевского режима «агонизирующими “деятелями” и добавил, что специальная военная операция закончится Победой России.
«А все ваши попытки показать собственную значимость выглядят как конвульсии мух, которых прибили тапком», — заключил глава Севастополя.