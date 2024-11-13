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Зеленский ввел персональные санкции против губернатора Севастополя

Киевский режим ввел персональные санкции против губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Об этом глава города-героя сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: пресс-служба правительства Севастополя

«Нелегитимный “президент” Украины ввел персональные санкции против меня».

рассказал Развожаев

Губернатор отметил, что узнал об этом во вторник, 12 ноября. Перечень ограничений глава Севастополя назвал забавным. Речь, в частности, идет о «блокировании активов», а также о «лишении государственных наград».

Севастопольский губернатор подчеркнул, что у него никогда не было никаких связей с Украиной. Наград от киевского режима глава города-героя никогда не получал.

«Я уже неоднократно говорил, о том, что зарубежных счетов я не имел никогда и не имею, тем более на Украине», — добавил Развожаев.

Губернатор назвал представителей киевского режима «агонизирующими “деятелями” и добавил, что специальная военная операция закончится Победой России.

«А все ваши попытки показать собственную значимость выглядят как конвульсии мух, которых прибили тапком», — заключил глава Севастополя.

санкции