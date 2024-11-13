Лукашенко обратился к крупному российскому предприятию, тесно связанному с БелАЗ

По словам президента Беларуси, в миллионах тонн добытой апатит-нефелиновой руды, которую заслуженно называют камнем плодородия, имеется весомый вклад и машиностроителей Беларуси. Лукашенко выразил уверенность в том, что успешное сотрудничество промышленных гигантов и далее будет способствовать росту производственных показателей. Кроме того, указанное сотрудничество сможет еще более укрепить экономические отношения Беларуси и России.