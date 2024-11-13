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Лукашенко обратился к крупному российскому предприятию, тесно связанному с БелАЗ

Лукашенко поздравил коллектив Кировского филиала «Апатит» с 95-летием с момента создания.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 ноября, в среду, обратился к крупному российскому предприятию Кировского филиала «Апатит», которое тесно связано с БелАЗом, и поздравил с 95-летием с момента создания комбината, являющегося крупнейшим в мире производителем высокосортного фосфатного сырья. Об этом информирует пресс-служба президента.

Глава государства в поздравлении обратил внимание на то, что около 60 лет горняков комбината связывают стабильные контакты с лидером мирового карьерного автомобилестроения — Белорусским автомобильным заводом. Он уточнил, что в карьерах Кольского Заполярья используются именно белорусские БелАЗы.

По словам президента Беларуси, в миллионах тонн добытой апатит-нефелиновой руды, которую заслуженно называют камнем плодородия, имеется весомый вклад и машиностроителей Беларуси. Лукашенко выразил уверенность в том, что успешное сотрудничество промышленных гигантов и далее будет способствовать росту производственных показателей. Кроме того, указанное сотрудничество сможет еще более укрепить экономические отношения Беларуси и России.

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