Экология, здравоохранение, инвестиции: что обсудил Мирзиёев на встречах в Баку

«В настоящее время портфель совместных проектов составляет 160 миллионов долларов и охватывает такие приоритетные направления, как управление водными ресурсами, развитие “зеленой” энергетики, “зеленое” финансирование и ряд других. Кроме того, прорабатываются два региональных проекта на 5 миллиардов долларов и три национальных — на 500 миллионов долларов».