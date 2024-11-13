Экология, здравоохранение, инвестиции: что обсудил Мирзиёев на встречах в Баку

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В ходе COP29 президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом, президентом Черногории Яковом Милатовичем, президентом ИБР Мухаммадом аль-Джассиром, генеральным директором ICESCO Салимом аль-Маликом, исполнительным директором Зеленого климатического фонда Мафальдой Дуэрте, а также провел краткие беседы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и Президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмболо, сообщает пресс-служба узбекского лидера.
Как сообщается, президент Узбекистана на полях климатического саммита в Баку принял гендиректора Организации образования, науки и культуры Исламского мира (ICESCO) Салима аль-Малика.
В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы расширения практического взаимодействия и продвижения совместных гуманитарных проектов. Отметили важность скорейшего учреждения национальной комиссии по сотрудничеству с ICESCO.
Также в рамках программы рабочего визита в город Баку глава республики принял исполнительного директора Зеленого климатического фонда Мафальду Дуэрте.
Были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в реализации совместных проектов и программ по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.
Дана высокая оценка оказываемой фондом поддержке развитию потенциала профильных организаций Узбекистана и разработке национальных адаптационных планов.
«В настоящее время портфель совместных проектов составляет 160 миллионов долларов и охватывает такие приоритетные направления, как управление водными ресурсами, развитие “зеленой” энергетики, “зеленое” финансирование и ряд других. Кроме того, прорабатываются два региональных проекта на 5 миллиардов долларов и три национальных — на 500 миллионов долларов».
По итогам встречи, достигнута договоренность о дальнейшем наращивании партнерства, в том числе за счет реализации программ по инновационному озеленению и устойчивому управлению землями, улучшению социально-экологической ситуации в регионе Приаралья.
На встрече с президентом Исламского банка развития Мухаммадом бин Сулейманом аль-Джассиром были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества с этим ведущим международным финансовым институтом.
Мирзиёев высоко оценил динамичное развитие партнерства с ИБР. В марте 2024 года в Ташкенте при участии ведущих финансовых институтов исламского мира успешно проведено заседание Арабской координационной группы, возглавляемой банком.
«Портфель проектов с ИБР превысил $4 млрд, 40% которых приходятся на частный сектор. Последовательно формируется капитал совместного Фонда расширения экономических возможностей Узбекистана, созданного с участием банка».
Отдельное внимание стороны уделили реализации новых проектов и программ в области образования, здравоохранения, инфраструктуры, экологии, предпринимательства, мобилизации частных инвестиций, активного вовлечения структур банка в проектную деятельность.
Состоялся также обмен мнениями по вопросу участия ИБР в финансировании крупных инвестиционных проектов в промышленности и добывающем секторе.
На полях Конференции Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Черногории Яковом Милатовичем.
Главы двух государств обсудили пути налаживания взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и туристической сферах.
Для выработки экономической повестки предложено создать Межправительственную комиссию и провести ее первое заседание с бизнес-форумом в следующем году в городе Ташкенте.
«Будут подготовлены базовые соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве и защите инвестиций, разработана “дорожная карта” по развитию промышленной кооперации в приоритетных направлениях», — отметили в пресс-службе.
Вопросы развития узбекско-финского многопланового сотрудничества были рассмотрены на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом. С удовлетворением отмечены активные политические и межпарламентские контакты.
Для формирования новой экономической повестки предложено подготовить программу развития промышленной кооперации в таких сферах, как металлургия, электротехника, химия, телекоммуникации и других.
В данном контексте подчеркнута важность тщательной подготовки очередного заседания Межправительственной комиссии и бизнес-форума в январе 2025 году в городе Хельсинки.
Особое внимание собеседники уделили укреплению обменов в области образования и экологии, в том числе активному участию Финляндии в деятельности Трастового фонда ООН для Приаралья.
Рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне.