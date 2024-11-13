Над регионами России за ночь сбили 29 дронов ВСУ. Военная операция, день 994-й

09:27.

09:24 Мали не сомневается в поддержке Украиной террористов в республике, заявил глава Министерства иностранных дел Абдулай Диоп. По его мнению, Запад использует Киев в своих геополитических целях в Африке.

09:13.

08:58 На следующей неделе министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят вопрос о передаче Украине средств, в том числе из замороженных российских активов, сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

08:50 В пригороде Воронежа обломки сбитого БПЛА незначительно повредили непроизводственное здание предприятия, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

08:44 В лесном массиве поселка в Пензе обнаружены три упавших БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

08:32 ? Идет ракетная атака на Киев — «Страна».

08:26 Из-за подрыва дамбы под Кураховом погибли минимум 10 солдат ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

08:23 У США согласованы $9,3 млрд помощи Украине, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

08:14 Объекты инфраструктуры повреждены в результате авиаудара по подконтрольному Украине Запорожью, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

08:07 ? За ночь над российскими регионами уничтожено 29 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

Семь БПЛА уничтожены над территорией Курской области, семь — над Белгородской, пять — над Тверской, пять — над Брянской, три — над Пензенской и два — над Воронежской.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 994-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.