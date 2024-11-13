Польша планирует весной укрепить границу с Беларусью

Линия укреплений на белорусских рубежах, кроме фортификационных сооружений, будет включать в себя многофункциональные базовые станции. На них разместят датчики для систем разведки и защищенной связи. На средства радиоэлектронной борьбы поляки делают особый упор. Это уже не похоже на забор для защиты от беженцев.
Напомним, в июне Варшава ввела буферную зону на границе с Беларусью. На этом участке границы польским силовикам фактически разрешено стрелять на поражения по беззащитным мигрантам, которые и так регулярно гибнут от избиений и обморожений после встреч с защитниками европейских границ.