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Польша планирует весной укрепить границу с Беларусью

Варшава планирует активизировать возведение укреплений на границе с Беларусью весной. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши.

Источник: БЕЛТА

Линия укреплений на белорусских рубежах, кроме фортификационных сооружений, будет включать в себя многофункциональные базовые станции. На них разместят датчики для систем разведки и защищенной связи. На средства радиоэлектронной борьбы поляки делают особый упор. Это уже не похоже на забор для защиты от беженцев.

Напомним, в июне Варшава ввела буферную зону на границе с Беларусью. На этом участке границы польским силовикам фактически разрешено стрелять на поражения по беззащитным мигрантам, которые и так регулярно гибнут от избиений и обморожений после встреч с защитниками европейских границ.