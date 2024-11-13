МИД России дал совет Илону Маску

Американскому бизнесмену и богатейшему человеку в мире (с состоянием $308 млрд по версии Forbes) Илону Маску можно посоветовать обратить внимание на Африку. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.
«Илону Маску?.. А он не обращает?.. Обратить, конечно, внимание нужно. На пользу дела. Наши западные партнеры обращали на Африку внимание только с точки зрения выкачивания оттуда ресурсов», — сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.
Богданов подчеркнул, что Запад, «управляя процессами» в Африке, только делает ее беднее. «Конечно, если обращать внимание, то с точки зрения реальной помощи, с тем чтобы эти страны развивались и их богатство, ресурсы были использованы на пользу владельцев, народа», — подчеркнул замглавы МИДа.
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп ранее назначил Маска соруководителем комиссии по эффективности работы правительства. По его словам, тот согласился возглавить орган, который проведет «полный финансовый и операционный аудит всего федерального правительства» и разработает план по устранению «мошенничества и неправомерных платежей». Маск ставил цель сократить расходы федерального бюджета США на $2 трлн.
Сам бизнесмен 6 ноября объявил, что на новой должности в администрации республиканца будет добиваться сокращения числа федеральных агентств. «У нас гигантская бюрократия, у нас чрезмерное регулирование. Нам нужно позволить строителям Америки строить», — пояснил он.
Впрочем, по данным CNN, Маск не заинтересован в полноценной работе в правительстве и вместо этого предпочел бы продолжить оказывать влияние на Трампа и его команду извне.