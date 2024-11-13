МИД России дал совет Илону Маску

Богданов подчеркнул, что Запад, «управляя процессами» в Африке, только делает ее беднее. «Конечно, если обращать внимание, то с точки зрения реальной помощи, с тем чтобы эти страны развивались и их богатство, ресурсы были использованы на пользу владельцев, народа», — подчеркнул замглавы МИДа.