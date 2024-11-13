Ирак заинтересован в отношениях с Россией, заявил политик

«Мы с глубоким уважением относимся к российскому народу, отношения между Ираком и РФ носят исторический характер… У нас есть общие взгляды по многим политическим вопросам как международного характера, так и в рамках арабского региона. Поэтому мы ждем возвращения отношений в прежнем виде», — добавил политик, выразив надежду на то, что западные санкции против РФ будут сняты с разрешением конфликта на Украине.