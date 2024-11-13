COP29: в Узбекистане призвали широко поддержать климатические инициативы молодежи

«Сегодня вы стоите в авангарде движения по борьбе с изменением климата. Ваши решимость, новые идеи и инициативы еще сильнее объединяют нас на пути к общей цели. Знайте: ваша активность, целеустремленность и действия обязательно изменят нашу жизнь, помогут сохранить наш общий дом — планету Земля», — сказала Мирзиёева, обратившись к молодежи.