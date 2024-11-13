COP29: в Узбекистане призвали широко поддержать климатические инициативы молодежи

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Первая леди Республики Узбекистан Зироат Мирзиёева призвала участников COP 29 широко поддержать климатические инициативы молодежи, сообщает УзА.
В Азербайджане проходит 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), собравшая глав государств и правительств из более 80 стран, руководителей авторитетных международных организаций и финансовых институтов, свыше 30 тысяч представителей со всего мира. Узбекистан представлен на саммите на высшем уровне.
В мероприятии, организованном совместно узбекской и азербайджанской сторонами, участвовали первые леди Узбекистана Зироат Мирзиёева, Азербайджана Мехрибан Алиева, Турции Эмине Эрдоган, Кыргызстана Айгуль Жапарова. Присутствовали также высокие представители Казахстана, Таджикистана, Венгрии, структур ООН и международных организаций, молодые экоактивисты указанных стран.
Встреча началась с ознакомления гостей с художественной инсталляцией «Indivisible» («Неделимые»), разработанной экоактивистами из Узбекистана и стран-участниц. Панно выполнено в технике пэчворк, где каждый лоскуток ткани символизирует исчезающее растение, уникальное для каждой страны. Этот проект, призывающий к сохранению природного наследия, напоминает о неделимости природы и человечества.
Первая леди Узбекистана, председатель Попечительского совета Международного общественного фонда «Zamin» Зироат Мирзиёева в своем выступлении поздравила правительство и народ братского Азербайджана с организацией СОР-29 на высоком уровне, а также поблагодарила первого вице-президента, первую леди Мехрибан Алиеву за личную поддержку совместного форума, проводимого в сотрудничестве с Фондом Гейдара Алиева.
Подчеркнуто, что негативные последствия изменения климата больше всего влияют на молодое поколение, детей и подростков, миллионы которых ежедневно страдают от природных бедствий, засухи, дефицита воды и продовольствия.
«Борьбу с этими явлениями невозможно представить без молодого поколения — нашего будущего, без его осознанного и активного участия. Для меня большая честь с этой авторитетной трибуны подчеркнуть, что молодежь Центральной Азии и тюркских народов сегодня становится неотъемлемой частью этого глобального движения», — отметила Мирзиёева.
Первая леди республики поделилась своим видением перспективных направлений сотрудничества.
«Сегодня вы стоите в авангарде движения по борьбе с изменением климата. Ваши решимость, новые идеи и инициативы еще сильнее объединяют нас на пути к общей цели. Знайте: ваша активность, целеустремленность и действия обязательно изменят нашу жизнь, помогут сохранить наш общий дом — планету Земля», — сказала Мирзиёева, обратившись к молодежи.
В ходе мероприятия экоактивисты Узбекистана, Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Турции выступили с заявлением, в котором призвали правительства расширить возможности молодого поколения принимать значимое участие в процессах, связанных с изменением климата.
Они также представили свои климатические инициативы, разработанные в ходе региональных эколагерей, один из которых прошел в Узбекистане.
Ключевые предложения — создание международного консультативного комитета и цифровой платформы, предоставляющей пространство для обмена знаниями, координации региональных и национальных климатических проектов, а также международной сети экоактивистов Young Climate Champions, направленной на продвижение устойчивого развития и повышение экологической грамотности среди молодежи.
Проект «Трансграничные экосистемы» предусматривает реализацию проектов по сохранению трансграничных природных объектов — заповедников, рек и миграционных маршрутов животных. Экоактивисты представили образовательную интерактивную карту с визуальным контентом, в том числе VR-видео.
«Эти инициативы уже воплощаются в реальность, и для их устойчивой реализации создан Консультативный комитет по экологической повестке из числа представителей государственных и общественных молодежных организаций, молодых экоактивистов, предпринимателей, ученых и экспертов».
Как отмечается, поддерживать решения комитета будет представительный Попечительский совет, в состав которого вошли министры по делам молодежи, экологии и образования стран Центральной Азии, Азербайджана, Венгрии и Турции.
Консультативный комитет будет базироваться во вновь открытом Всемирном офисе молодежи со штаб-квартирой в Ташкенте, при котором будет действовать Фонд поддержки молодежных инициатив и проектов на глобальном уровне.
Главным событием форума стало подписание Узбекистаном, Азербайджаном, Венгрией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Турцией Международной стратегии по продвижению культуры устойчивого развития и вовлечению детей и молодежи в климатическую повестку на 2024 — 2030 годы.
Документ, в основу которого легли рекомендации молодых экоактивистов, призван заложить глобальную основу для конструктивного взаимодействия государственных органов, образовательных учреждений, общественных и научных организаций, детей и молодежи в вопросах борьбы с изменением климата. Он направлен на расширение возможностей молодого поколения активно участвовать в экологических инициативах, в том числе через экологическое образование и развитие «зеленых» навыков.