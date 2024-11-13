Главные новости 13 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 13 ноября 2024 года.
Трамп назвал кандидатов на ключевые посты и дал должность Маску
Дональд Трамп назначил Илона Маска и Вивека Рамасвами главами министерства эффективности правительства, Джона Ретклиффа — главой ЦРУ. Госсекретарем станет Марко Рубио, советником по нацбезопасности — Майк Уолтц. На пост министра обороны Трамп выдвинул Пита Хегсета.
29 украинских БПЛА ликвидировали за ночь в регионах РФ
Очередной атаке украинских беспилотников в ночь на 13 ноября подверглись шесть регионов России. Средства ПВО нейтрализовали БПЛА самолетного типа над Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Пензенской и Тверской областями.
Западные СМИ анонсировали выборы на Украине в мае 2025 года
Британский журнал Economist раскрыл планы руководства Украины — провести выборы нового президента 25 мая 2025 года. Такой шаг обусловлен ожидаемыми переменамив политике после победы Трампа и настроениями жителей страны.
Россия списала с африканских стран долги на $20 млрд
Замглавы МИД России Михаил Богданов в интервью журналистам заявил о списании долгового бремени с ряда стран Африки в размере 20 млрд долларов. Средства направили на реализацию социально-экономических проектов.
В США военный получил 15 лет тюрьмы за раскрытие секретов Пентагона
В США суд признал военнослужащего Джека Дагласа Тейшеру виновным в раскрытии информации Пентагона. Мужчина опубликовал секретные документы на онлайн-платформе. По решению суда он 15 лет проведет в тюрьме.