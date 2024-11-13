Очереди на 12 часов: новые правила для ввоза авто в Узбекистан обернулись кошмаром для владельцев

Новые правила требуют, чтобы каждый автомобиль проходил проверку на электромагнитную совместимость перед получением сертификата соответствия. На первый взгляд это выглядит как мера безопасности, однако на практике эта процедура стала серьёзным испытанием для автовладельцев.

Для прохождения проверки необходимо отправиться на автополигон в Пскент, расположенный в 60 километрах от Ташкента. И тут начинаются проблемы: люди часами стоят в длинных очередях, задерживаясь на полигоне более чем на 12 часов. Огромные пробки, отсутствие удобств и нехватка персонала — полигон оказался совершенно не готов к столь высокому потоку желающих пройти проверку.

Текущая ситуация вызывает множество вопросов. Почему полигон в Пскенте не был подготовлен к новым правилам? Было очевидно, что с введением этой нормы сюда выстроится огромная череда автомобилей. Тем не менее, не предпринято никаких мер для предотвращения коллапса. Можно было бы заранее увеличить количество сотрудников, организовать дополнительные линии для проверки, создать более эффективную систему. В нынешнем виде эта процедура лишь тормозит процесс сертификации и создает неудобства для автовладельцев, укрепляя монополию официальных дилеров.