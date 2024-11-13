Очереди на 12 часов: новые правила для ввоза авто в Узбекистан обернулись кошмаром для владельцев

Новые правила требуют, чтобы каждый автомобиль проходил проверку на электромагнитную совместимость перед получением сертификата соответствия. На первый взгляд это выглядит как мера безопасности, однако на практике эта процедура стала серьёзным испытанием для автовладельцев.
Для прохождения проверки необходимо отправиться на автополигон в Пскент, расположенный в 60 километрах от Ташкента. И тут начинаются проблемы: люди часами стоят в длинных очередях, задерживаясь на полигоне более чем на 12 часов. Огромные пробки, отсутствие удобств и нехватка персонала — полигон оказался совершенно не готов к столь высокому потоку желающих пройти проверку.
«Идиотизм во всей красе… Теперь те, кто покупает импортные машины, должны проверять каждую из них вот таким вот образом. Ради поддержки монополии чего только не придумывают», — отметил блогер Умид Гафуров (Troll.uz), выложивший видео с полигона.
«Правильно ли я понимаю, что все электромобили, ввозимые в Узбекистан из-за рубежа, теперь обязаны получать сертификат на единственном полигоне в Пскенте? И из Ургенча, и из Нукуса, и из Термеза обязаны привозить автомобиль туда? Прелесть, надо там оставить только одно окошко и одного сотрудника, чтобы сразу стало понятно, зачем это придумано», — написал эксперт по цифровой безопасности Шухрат Курбанов.
Остаётся надеяться, что власти услышат недовольство автовладельцев и экспертов и решат проблему с очередями в Пскенте, создав действительно доступную и прозрачную систему сертификации автомобилей. В сложившейся ситуации правила кажутся попыткой создать видимость порядка, но при этом не учитывают интересы и удобство граждан. Судя по всему, новые нормы нужны больше для видимой «организованности» и усиления монополии, чем для реальной пользы.