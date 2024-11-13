WSJ узнала о подготовке командой Трампа указа о «чистке генералов»

Команда избранного президента США Дональда Трампа работает над указом об учреждении «военного совета» из отставных высокопоставленных военных, наделенного полномочиями рассматривать дела трех- и четырехзвездных офицеров (генерал-лейтенанты и генералы. — РБК) и рекомендовать отстранение от должности любого, кто будет признан неподходящим для руководства. Об этом со ссылкой на проект указа сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Если Трамп одобрит указ, это может ускорить увольнение генералов и адмиралов, которые, как было установлено, «не обладают необходимыми лидерскими качествами», говорится в документе. Республиканец ранее обещал увольнять «сонных генералов», имея в виду офицеров, которые, как считается, способствуют «многообразию» в рядах в ущерб боевой готовности.
Как отмечает WSJ, будучи главнокомандующим, Трамп и так сможет уволить любого офицера по своему усмотрению, но президенты редко делают это по политическим причинам. Однако внешний совет сможет обойти привычную систему, «дав понять всем военным, что он намерен провести чистку ряда генералов и адмиралов».
В проекте указа говорится, что он направлен на рецензирование кандидатов и фокусируется на их «лидерских способностях, стратегической готовности и приверженности военному совершенству». Вместе с тем в указе не сказано, что именно офицеры должны делать, чтобы показать, что они соответствуют стандартам.
Предполагается, что «военный совет» будет состоять из отставных генералов и рядовых офицеров, которые будут направлять свои рекомендации президенту. Те, кого решат отстранить, будут отправлены в отставку в своем текущем звании в течение 30 дней. Источники WSJ рассказали, что под «чистку» могут попасть те генералы, которых Трамп считает виновными в провальном выводе войск США из Афганистана.
Выборы в США состоялись 5 ноября. Трамп набрал 50,2% голосов, Харрис — 48,1%. Однако у них значительный отрыв по числу выборщиков, которые определят главу государства 17 декабря: Трампу досталось 312 голосов, Харрис — 226. Для победы нужно 270.
В случае победы на президентских выборах республиканец в том числе обещал закончить конфликт на Украине еще до официального вступления в должность, продолжить оказывать всестороннюю поддержку Израилю и добиться завершения конфликта, кардинально пересмотреть «цель и миссию НАТО», а также потребовать от европейских держав возместить США «почти $200 млрд» за боеприпасы, отправленные на Украину.
Американские СМИ и бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон предупреждали, что в случае возвращения в Белый дом Трамп может принять решение о выходе США из альянса.