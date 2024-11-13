WSJ узнала о подготовке командой Трампа указа о «чистке генералов»

Предполагается, что «военный совет» будет состоять из отставных генералов и рядовых офицеров, которые будут направлять свои рекомендации президенту. Те, кого решат отстранить, будут отправлены в отставку в своем текущем звании в течение 30 дней. Источники WSJ рассказали, что под «чистку» могут попасть те генералы, которых Трамп считает виновными в провальном выводе войск США из Афганистана.