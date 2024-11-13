Замглавы Гагаузии присвоили статус подозреваемого в уголовном деле

КОМРАТ, 13 ноя — Sputnik. Заместитель башкана Гагаузии Виктор петров сообщил, что ему присвоили статус подозреваемого в уголовном деле.
По словам политика, правоохранители провели обыски в его доме в то время, когда он был в командировке, а силовики в масках пытались запугать его жену и несовершеннолетних детей. Из дома забрали мобильные телефоны и домашний компьютер, сказал замбашкана Гагаузии.
«Вчера мне был присвоен статус подозреваемого по сфабрикованному делу. Я категорически отрицаю свою вину. Уверен, что это дело полностью лишено каких-либо оснований, инспирировано с целью дискредитации моей личности и моей политической позиции. Более того, я убежден, что оно развалится ещё до суда, и правда восторжествует».
Он призвал власти прекратить «правовой беспредел» и начать решать проблемы страны в мирном ключе.