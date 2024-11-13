Замглавы Гагаузии присвоили статус подозреваемого в уголовном деле

По словам политика, правоохранители провели обыски в его доме в то время, когда он был в командировке, а силовики в масках пытались запугать его жену и несовершеннолетних детей. Из дома забрали мобильные телефоны и домашний компьютер, сказал замбашкана Гагаузии.