Вячеслав Федорищев встретился в Москве с депутатами Госдумы и сенаторами

«Это наша команда. Мы её называем большое Правительство Самарской области. При этом не разделяем коллег по партийной принадлежности, потому что общая цель — это развитие региона и благополучие жителей. Обсудили и вопросы, которые надо решать прямо сейчас, и долгосрочные планы, — отметил Вячеслав Федорищев. — В данный момент мы находимся на стадии формирования бюджета области на будущий год. Здесь мы ожидаем активного содействия в вопросах увеличения федерального финансирования социально-значимых направлений: здравоохранения, образования, ЖКХ и благоустройства, строительства и ремонта дорог, культуры и т. д. ».