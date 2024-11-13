«Трудная, но необходимая работа по урегулированию войны в Украине теперь ложится на плечи новой администрации Трампа. Но для этого необходимо разобраться и отвергнуть стереотипы и суеверия, которые характеризуют устоявшийся подход», — говорится в материале.
Подчеркивается, что украинский конфликт на Западе стал самым идеологизированным и пропагандистским со времен Ирака, и в основе него лежат далеко не демократические и оборонные цели.
Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его «торгашом», каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
В СМИ появляется все больше информации касательно вариантов урегулирования конфликта на Украине. Британский журнал The Economist писал, что Дональд Трамп может предложить Киеву переговоры по «формуле Вэнса», которая предполагает исключение вступления Украины в НАТО и отказ от освобожденных Россией территориями.