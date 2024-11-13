Пентагон: йеменские хуситы атаковали два ракетных эсминца США

О нападении на американские военные корабли рассказал во время брифинга пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Представитель оборонного ведомства заявил, что эсминцы USS Spruance и USS Stockdale обстреляли, когда они проходили через Баб-эль-Мандебский пролив. Атак было несколько. Все нападения успешно отразили силы центрального командования американской армии (CENTCOM). Судна не получили повреждений, экипажи не пострадали, сообщают «Ведомости».
Пентагон заявил, что хуситы применили по меньшей мере восемь БПЛА, пять противокорабельных баллистических ракет и три противокорабельных крылатых ракеты.
12 ноября представитель правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа рассказал об атаке бойцов на два эсминца и авианосец «Авраам», принадлежащие США. По данным Йемена, атаки прошли успешно и стали причиной «срыва действий, планируемых американцами».