Пентагон: йеменские хуситы атаковали два ракетных эсминца США

О нападении на американские военные корабли рассказал во время брифинга пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Представитель оборонного ведомства заявил, что эсминцы USS Spruance и USS Stockdale обстреляли, когда они проходили через Баб-эль-Мандебский пролив. Атак было несколько. Все нападения успешно отразили силы центрального командования американской армии (CENTCOM). Судна не получили повреждений, экипажи не пострадали, сообщают «Ведомости».