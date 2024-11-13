Из своего кармана. Почти все красноярские депутаты Горсовета улетели в Екатеринбург

— Сразу хочу сказать, что депутаты покупали за свой счёт билеты в обе стороны и проживание в гостинице оплачивали самостоятельно. Всё остальное организовывают власти столицы Урала, — написал депутат Иван Петров. Цель поездки — изучение положительного опыта подготовки к юбилею города. В прошлом году Екатеринбург отмечал своё 300-летие. В 2028 году Красноярск будет праздновать 400-летний юбилей. Мы должны провести его на высшем уровне, стараясь избегать ошибок наших других городов, — отметил депутат.