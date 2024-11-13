Бывший глава Черниговского района занял новый пост

Кирилл Хижинский назначен новым заместителем председателя правительства Приморского края. Он будет курировать сферу ветеринарии и сельского хозяйства.
«За четыре года на посту главы Черниговского муниципального округа Кирилл Хижинский зарекомендовал себя как высококвалифицированный и грамотный руководитель. Кирилл Владимирович знает отрасль растениеводства и животноводства не понаслышке. Нам важен его опыт как руководителя одного из главных сельскохозяйственных районов края для решения задач по увеличению объемов мяса птицы, молока, меда, развития экспорта. Сегодня муниципалитет входит в число лидеров, демонстрирует хорошие показатели в сельском хозяйстве, строительстве социальных объектов, поддержке участников специальной военной операции и их семей, не раз отмечался государственными наградами», — поделился губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Бывший глава Черниговского округа будет курировать деятельность министерства сельского хозяйства, государственной ветеринарной инспекции Приморского края, координировать деятельность министерства имущественных и земельных отношений.
Напомним, что в 2020 году Кирилл Хижинский был назначен на пост главы Черниговского района. Спустя 2 года в апреле месяце Хижинский занимался незаконной охотой и случайно ранил Ионова, который впоследствии подал иск против Кирилла Владимировича. В ходе судебных разбирательств обвиняемый отрицал свою причастность к инциденту, но позже его вина была доказана, и в ноябре 2023 года районный суд Иркутска признал его виновным по п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота с применением механического транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей». Бывшему главе Черниговского района назначили штраф 150 тысяч рублей.
Представители защиты пытались оспорить решение. Однако апелляционный суд оставил приговор без изменений, внеся коррективы в феврале 2024 года только в отношении вещественного доказательства — ружья Benelli. В соответствии с законодательством о местном самоуправлении, после вступления в силу обвинительного приговора, полномочия главы должны быть прекращены досрочно. В результате 27 марта Хижинский досрочно сложил свои полномочия.