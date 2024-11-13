Бывший глава Черниговского района занял новый пост

Напомним, что в 2020 году Кирилл Хижинский был назначен на пост главы Черниговского района. Спустя 2 года в апреле месяце Хижинский занимался незаконной охотой и случайно ранил Ионова, который впоследствии подал иск против Кирилла Владимировича. В ходе судебных разбирательств обвиняемый отрицал свою причастность к инциденту, но позже его вина была доказана, и в ноябре 2023 года районный суд Иркутска признал его виновным по п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота с применением механического транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей». Бывшему главе Черниговского района назначили штраф 150 тысяч рублей.