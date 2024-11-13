The Hill рассказало о симпатиях Трампа к Путину и презрении к Зеленскому

Путин 7 ноября во время пленарного заседания клуба «Валдай» поздравил Трампа с победой на выборах президента США. Российский лидер отметил, что внимания заслуживают слова республиканца о намерениях содействовать дипломатическому урегулированию украинского конфликта и восстановить отношения между Вашингтоном и Москвой. Президент РФ подчеркнул, что Россия не портила отношения с США, не вводила санкций и сохраняет открытость к улучшению двусторонних отношений.