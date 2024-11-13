The Hill рассказало о симпатиях Трампа к Путину и презрении к Зеленскому

«Он (Трамп. — Ред.) давно демонстрирует симпатию к Владимиру Путину, одновременно питая глубокое презрение к президенту Украины Владимиру Зеленскому», — говорится в публикации издания.
Согласно данным The Hill, такое отношение обусловлено отказом украинского лидера поддаться влиянию Трампа во время скандала, который привел к его «первому импичменту».
Кроме того, издание отмечает, что Трамп намерен сократить помощь Украине, чтобы «подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией».
Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис — 47,4%. Позже политик, выступая перед сторонниками, назвал себя 47-м президентом США и заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.
Путин 7 ноября во время пленарного заседания клуба «Валдай» поздравил Трампа с победой на выборах президента США. Российский лидер отметил, что внимания заслуживают слова республиканца о намерениях содействовать дипломатическому урегулированию украинского конфликта и восстановить отношения между Вашингтоном и Москвой. Президент РФ подчеркнул, что Россия не портила отношения с США, не вводила санкций и сохраняет открытость к улучшению двусторонних отношений.
Тогда же Трамп допустил переговоры с российским лидером, добавив, что пока такой разговор не состоялся.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 ноября отметил, что сейчас видны довольно позитивные сигналы США к началу диалога с РФ. Пресс-секретарь президента России обратил внимание, что важны предвыборные выступления Трампа, где республиканец говорит о мире и отказе от идеи нанести РФ стратегическое поражение.