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Врио главы Ростовской области предложил мэру и министрам прокатиться на автобусе

Юрий Слюсарь предложил мэру Ростова и транспортникам проехаться на общественном транспорте.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области предложил главе администрации города, министрам ЖКХ и транспорта прокатиться на автобусе. Такую просьбу Юрий Слюсарь опубликовал на своей странице в соцсетях.

Ранее врио главы региона рассказал, что проехал на общественном транспорте от Волкова до центра.

— Во время поездки обратил внимание на состояние подвижного состава, на остановочные комплексы и улицы в целом, — написал Юрий Слюсарь.

По его словам, после поездки у него появилось немало вопросов. В пятницу, 15 ноября, он проведет совещание с транспортниками.

— Но до совещания прошу мэра и министров транспорта и ЖКХ тоже проехать по городу на автобусах. Особенно в час пик. Пока в этом районе, — добавил Юрий Борисович.