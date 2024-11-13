Врио главы Ростовской области предложил мэру и министрам прокатиться на автобусе

Врио губернатора Ростовской области предложил главе администрации города, министрам ЖКХ и транспорта прокатиться на автобусе. Такую просьбу Юрий Слюсарь опубликовал на своей странице в соцсетях.
Ранее врио главы региона рассказал, что проехал на общественном транспорте от Волкова до центра.
— Во время поездки обратил внимание на состояние подвижного состава, на остановочные комплексы и улицы в целом, — написал Юрий Слюсарь.
По его словам, после поездки у него появилось немало вопросов. В пятницу, 15 ноября, он проведет совещание с транспортниками.
— Но до совещания прошу мэра и министров транспорта и ЖКХ тоже проехать по городу на автобусах. Особенно в час пик. Пока в этом районе, — добавил Юрий Борисович.