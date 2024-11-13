Глава Самарской области осудил растрату бюджетных денег на профессиональный спорт

«Нами пытаются манипулировать определенные группы, которые зарабатывают сотни миллионов бюджетных денег Самарской области, не имеющие никакого отношения к Самаре в профессиональном футболе, хоккее и других видах спорта. И мы на это смотрим сквозь пальцы. А я не буду», — высказался Федорищев.
Он подчеркнул, что всей душой болеет за то, чтобы бюджетные средства Самарской области не разворовывались. Поэтому 83-е место региона в стране по спортивной инфраструктуре на фоне огромных трат на спорт видится Федорищеву воровством, которое он намерен пресекать.
«Меня поймут, когда появятся новые объекты и при этом команды останутся там, где они находятся, но совершенно в других условиях», — отметил глава Самарской области.
Под удар может попасть тольяттинский ХК «Лада» и самарский ФК «Крылья Советов». У «Лады» серьезные проблемы — клуб задолжал игрокам и персоналу, а главный тренер сомневается, что команда сможет остаться в КХЛ.