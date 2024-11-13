Глава Самарской области осудил растрату бюджетных денег на профессиональный спорт

«Нами пытаются манипулировать определенные группы, которые зарабатывают сотни миллионов бюджетных денег Самарской области, не имеющие никакого отношения к Самаре в профессиональном футболе, хоккее и других видах спорта. И мы на это смотрим сквозь пальцы. А я не буду», — высказался Федорищев.