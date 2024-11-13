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Глава Самарской области осудил растрату бюджетных денег на профессиональный спорт

САМАРА, 13 ноября, ФедералПресс. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на совещании областного правительства высказался о тратах бюджетных средств на профессиональные спортивные клубы. Он приравнял миллионные расходы на спорт к воровству.

«Нами пытаются манипулировать определенные группы, которые зарабатывают сотни миллионов бюджетных денег Самарской области, не имеющие никакого отношения к Самаре в профессиональном футболе, хоккее и других видах спорта. И мы на это смотрим сквозь пальцы. А я не буду», — высказался Федорищев.

Он подчеркнул, что всей душой болеет за то, чтобы бюджетные средства Самарской области не разворовывались. Поэтому 83-е место региона в стране по спортивной инфраструктуре на фоне огромных трат на спорт видится Федорищеву воровством, которое он намерен пресекать.

«Меня поймут, когда появятся новые объекты и при этом команды останутся там, где они находятся, но совершенно в других условиях», — отметил глава Самарской области.

Под удар может попасть тольяттинский ХК «Лада» и самарский ФК «Крылья Советов». У «Лады» серьезные проблемы — клуб задолжал игрокам и персоналу, а главный тренер сомневается, что команда сможет остаться в КХЛ.