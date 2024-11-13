В Новосибирской области группа военных сбежала из части перед отправкой на СВО

В Новосибирской области 12 (по другим данным — 10) военнослужащих сбежали из воинской части и уехали на такси. Полицейские задержали семерых беглецов, остальных ищут. В полиции заявили, что военнослужащие не вооружены. Источник издания NGS утверждает, что в воинскую часть командировали около 30 человек, которые раньше уже оставляли место службы без разрешения. По предварительным данным, военных собрали в Коченево, чтобы отправить на СВО.