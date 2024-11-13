В Грузии назвали вероятную дату президентских выборов

По его словам, в стране «все мирно и спокойно». На десятый день после подведения итогов парламентских выборов пройдет первое заседание парламента. Премьер добавил, что после этого начнется «парламентская жизнь», и вскоре, предположительно в начале января, состоятся президентские выборы. Он заключил, что «страна в обычном режиме продолжает жизнь».