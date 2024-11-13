В марте 1990 года в Восточной Германии впервые прошли свободные и многопартийные парламентские выборы. Первое место заняли Христианские демократы. В августе был заключен договор об объединении ГДР и ФРГ, а объединение — присоединение Восточной Германии к Западной — произошло 3 октября. Кроме этого, в сентябре с участием ГДР и ФРГ, а также СССР, США, Франции и Великобритании был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, определивший внешнеполитические условия объединения страны.
Она отметила, что Германия сейчас считает своими союзниками тех, кто когда-то был против ее объединения, например, Францию, Британию.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее заявлял РИА Новости, что среди стран Европы Германия является лидером по поставкам оружия. Он отмечал, что Берлин поставил Украине вооружений более чем на 30 миллиардов евро, начиная от снайперских винтовок, заканчивая артиллерийскими установками.