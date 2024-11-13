В Москве состоялось заседание Совета министров обороны СНГ — подробности

«На недавнем заседании Совета глав государств-участников СНГ лидеры наших стран подтвердили готовность последовательно укреплять организацию и углублять всестороннее сотрудничество. Важнейшим направлением нашей совместной деятельности в военной сфере является обеспечение региональной безопасности. Именно на это были нацелены российское председательство в Содружестве в текущем году и подготовленный Минобороны России план мероприятий. Созданы объединенные военные системы противовоздушной обороны, связи, контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки, радиолокационного опознавания “Пароль” и другие. Осуществляем обмен опытом, в том числе полученным в ходе спецоперации на Украине».