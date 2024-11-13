Подготовка к празднованию 80-летнего юбилея Победы началась в Хабаровском крае

«Всем главам городов и районов нужно привести в порядок объекты, находящиеся на центральных площадях. Ведь мы видим много мест по краю, где памятники, к сожалению, заброшены. Да что говорить — в Хабаровске на площади Славы тоже требуется сделать ремонт. Этим займется городская администрация вместе с краевыми министерствами. Курировать всю работу поручаю вице-губернатору Сергею Кузнецову», — сказал Дмитрий Демешин.