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Подготовка к празднованию 80-летнего юбилея Победы началась в Хабаровском крае

В следующем году наша страна отметит знаменательную дату — 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне, Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Подготовка мероприятий, приуроченных к этому событию, уже началась в Хабаровском крае. Этой теме было посвящено заседание координационного совета по вопросам ветеранов, которое прошло под руководством губернатора Дмитрия Демешина.

В следующем году в краевой столице состоится не только традиционный майский парад войск, но и Дальневосточный парад — с инициативой о его проведении выступил краевой совет ветеранов. В связи с этим глава региона поручил профильным ведомствам отремонтировать центральные площади и памятники.

«Всем главам городов и районов нужно привести в порядок объекты, находящиеся на центральных площадях. Ведь мы видим много мест по краю, где памятники, к сожалению, заброшены. Да что говорить — в Хабаровске на площади Славы тоже требуется сделать ремонт. Этим займется городская администрация вместе с краевыми министерствами. Курировать всю работу поручаю вице-губернатору Сергею Кузнецову», — сказал Дмитрий Демешин.

В рамках заседания обсудили и другие мероприятия, которые будут организованы в следующем году. Всего их будет организовано около 100 штук. Кроме того, на мероприятии состоялась церемония награждения ветеранов.