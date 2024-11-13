Минобороны начало оперативный сбор командного состава

По информации Минобороны, занятия с участниками оперативного сбора командного состава проходят на нескольких учебных точках. На одной из них организован показ вооружения и военной техники различных родов войск. Особое внимание уделено находящимся на вооружении беспилотникам и средствам РЭБ.