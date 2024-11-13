Минобороны начало оперативный сбор командного состава

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Оперативный сбор командного состава Вооруженных сил начался в среду, 13 ноября, сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.
Сбор проводится под руководством министра обороны генерал-лейтенанта Виктора Хренина. В нем принимают участие руководители органов военного управления, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей, а также другие должностные лица.
«Цель сбора — выработка единых подходов к обучению должностных лиц органов военного управления и войск (сил) с учетом направленности подготовки Вооруженных сил… в новом учебном году», — пояснили в Минобороны.
По информации Минобороны, занятия с участниками оперативного сбора командного состава проходят на нескольких учебных точках. На одной из них организован показ вооружения и военной техники различных родов войск. Особое внимание уделено находящимся на вооружении беспилотникам и средствам РЭБ.
Подобный сбор уже проводился в 2023 году. В ходе сбора речь, в том числе, шла о мобилизационной готовности. Участники сбора также ознакомились с особенностями тылового обеспечения. По итогам прошло заседание коллегии Минобороны.