Эстония «возведет» на границе с Россией «стену для дронов»

О планах по устройству защитной системы рассказала ERR руководитель Бюро пограничного управления департамента полиции и погранохраны Иве Калмус. Чиновница отметила, что «стена для дронов» позволит получать информацию о БПЛА, использующихся в приграничных зонах России и Эстонии.
По словам Калмус, у эстонских пограничников есть возможность фиксировать и ликвидировать «беспилотники», но этого недостаточно.
«В конце концов, здесь, на восточной границе, летали беспилотники с целью контрабанды, и мы слышали через СМИ об обнаружении беспилотников над нашими объектами критической инфраструктуры», — цитирует главу Бюро погрануправления «Интерфакс».
Калмус добавила, что есть необходимость создать систему, которая сможет обнаружить все низколетящие объекты на восточной границе и в четырех крупных городах.
Представитель военного ведомства уточнила, что для создания «стены для дронов» будут использовать акустическую связь, радиомониторинг, камеры и радары и другие средства связи и уничтожения БПЛА.
Старт работы по «возведению» системы намечен на начало 2025 года. На реализацию проекта правительство Эстонии выделит 12 млн евро в течение трех лет. Возможно, для создания системы привлекут финансы из целевых фондов Евросоюза.