Турция получила предложение стать страной-партнером БРИКС

«Турции предложили стать страной-партнером в БРИКС, это переходный процесс», — заявил Болат в интервью телеканалу tvnet.
«Вступление в БРИКС принесет Турции значительную выгоду, так как позволит сотрудничать со всеми важнейшими мировыми платформами», — отметил министр.
Россия приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, но решение о параметрах участия Анкары в работе объединения будет приниматься в том числе на основе консенсуса его членов, заявил 1 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что Москва выступает за расширение связей БРИКС со странами Глобального большинства, в первую очередь с теми, кто поддерживает многосторонность, проводит суверенную внешнюю политику и не присоединяется к односторонним санкциям.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.