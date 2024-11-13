В Самарской губдуме сменят председателей и их замов в трех комитетах

Также от должности на ближайшем заседании планируют освободить зампредседателя комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике (в настоящее время пост занимает Сергей Гринько) и зампредседателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике, на котором сегодня находится Елена Сазонова.