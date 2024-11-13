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Министр культуры Балаева: У нас все нормально со свободой слова

Министр культуры и информации Аида Балаева на сегодняшнем брифинге дала оценку свободе слова в Казахстане. Она отметила, что граждане свободно выражают свою позицию, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Единая платформа интернет-ресурсов госорганов

«Я думаю, что в нашей стране со свободой слова абсолютно проблем нет. Вы свободно высказываете свое мнение, свободно выражаете (гражданскую позицию — прим. ред.) через петиции. И то, что даже несогласия с правилами аккредитации, у нас прошли исключительно в правовом поле, говорит о том, что есть конструктивный диалог, цивилизованный диалог», — уверена Аида Балаева. По ее словам, в Казахстане сохраняется принцип закона и порядка. «Это очень радует. Поэтому, я думаю, что со свободой слова все у нас нормально», — резюмировала министр.